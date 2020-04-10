Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı

İHA

Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarı ile olay yerine giden polisler, alkışlarla karşılanarak yaş pasta ikram edildi.
Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflar 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polislere sürpriz yapmak istedi. 155 Polis ihbar hattına arayan esnaflar kavga ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekibi araçtan indiği sırada vatandaşlar, alkışlarla polisleri karşıladı. Vatandaşlar pasta ile gelerek Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yılını kutladı. Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte esnaflar ve polisler birlikte pastayı kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü
İhtiyaç sahipleri için ‘Sosyal destek kart’ uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri için ‘Sosyal destek kart’ ...
Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
(Görüntülü) 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 79 yaşındaki koronavirüs hastası, ...
79 yaşında koronayı yendi 79 yaşındaki Gülperi Koç alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı “Korkmayın, evinizden çıkmayın, oturun evinizde”
YEREL HABERLER 79 yaşında koronayı yendi 79 yaşındaki Gülperi Koç ...
79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu ...
Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske
YEREL HABERLER Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske
Adıyaman’da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı
Çatan, esnafın sorunlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Çatan, esnafın sorunlarına dikkat çekti
Yasaklı koronanın hamarat erkeği Korana erkeklerin hamaratlığını ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Yasaklı koronanın hamarat erkeği Korana erkeklerin ...
Samsat’ta maskeler ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsat’ta maskeler ücretsiz dağıtıldı
Milletvekili Aydın’dan 10 Nisan Polis Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan 10 Nisan Polis Günü mesajı
(Görüntülü) Durakta bulduğu kadın çantasını polise teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Durakta bulduğu kadın çantasını polise ...
Durakta bulduğu kadın çantasını polise teslim etti
YEREL HABERLER Durakta bulduğu kadın çantasını polise teslim etti
Besni'de haşereyle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Besni'de haşereyle mücadele sürüyor
Jandarmadan cerrahi maske dağıtımı
YEREL HABERLER Jandarmadan cerrahi maske dağıtımı
Besni’de psikososyal destek hattı kuruldu
YEREL HABERLER Besni’de psikososyal destek hattı kuruldu
Sosyal mesafeye uymadı, yazılan cezaya tepki gösterince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye uymadı, yazılan cezaya tepki ...
Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, polis teşkilatının kuruluş yıl ...
(Görüntülü) Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
Adıyaman'da haşereyle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da haşereyle mücadele devam ediyor
Adıyaman'ın her köşesi dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'ın her köşesi dezenfekte ediliyor
Eczanelerdeki maskeler ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Eczanelerdeki maskeler ücretsiz dağıtılıyor
Kavga ihbarına giden polislere şalgamlı sürpriz
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polislere şalgamlı sürpriz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X