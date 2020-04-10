Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarı ile olay yerine giden polisler, alkışlarla karşılanarak yaş pasta ikram edildi.

Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflar 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polislere sürpriz yapmak istedi. 155 Polis ihbar hattına arayan esnaflar kavga ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekibi araçtan indiği sırada vatandaşlar, alkışlarla polisleri karşıladı. Vatandaşlar pasta ile gelerek Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yılını kutladı. Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte esnaflar ve polisler birlikte pastayı kesti.

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