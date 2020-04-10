Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da, hayvan otlatan iki arkadaşın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyü yakınlarında büyükbaş hayvan otlatan Abdurrahman Çelenk (19) ile arkadaşı Süleyman Çelik’in (19) bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu yaralanan gençleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman Çelenk ile arkadaşı Süleyman Çelik, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahman Çelenk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Süleyman Çelik’in ise taburcu edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Çelenk’in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alarak hastaneye gelen Çelenk’in yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.

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