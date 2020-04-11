Kuveyt’teki Adıyamanlı işçilerin imdadına Milletvekili Toprak yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuveyt’teki Adıyamanlı işçilerin imdadına Milletvekili Toprak yetişti

İHA

Kuveyt'e çalışmak için giden ve Korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan Adıyamanlı İşçiler AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın girişimleriyle Türkiye'ye getirilerek Aksaray'daki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Kuveyt’teki Adıyamanlı işçilerin imdadına Milletvekili Toprak yetişti

Kuveyt'e çalışmak için giden ve Korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan Adıyamanlı İşçiler AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ın girişimleriyle Türkiye’ye getirilerek Aksaray'daki KYK yurdunda karantinaya alındı.
Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle memleketlerine dönemeyen Adıyamanlı inşaat işçileri, özel bir uçak ile Ankara’ya ardından da otobüsle Aksaray’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunda karantina altın alındı.
Adıyamanlı İşçilerden Hacı Orhan Karayılan, "7 Şubat’ta Kuveyt’e gitmiştik. Bir ay boyunca işe başlatmalarını bekledik. Daha sonra burada, korona virüsten korunma önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı geldi. Evden dışarı çıkamadık. Ne bakkal, ne fırınlar açıktı. Günde 1 öğün yemek anca yiyebiliyorduk. Yemek bulamadığımız içinde çok pahalıydı. Sebzenin yanından bile geçilmiyordu. Patates ve Soğan bile Türk Lirası ile 7 lira civarı. Şartları çok ağırdı. Dışarıda yakalanırsan 10 Bin Dinar, yani 210 Bin Tl cezası var. AK Parti olmasaydı gerçekten açımızdan ölürdük.
Allah Milletvekillerimizden razı olsun. Muhammed Fatih Toprak vekilimiz beni ve arkadaşlarımın Türkiye’ye dönüşünü sağladı. Şuanda Aksaray’da 14 günlük zorunlu karantinadayız. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Reisimiz bizi de yurt dışında bırakmadı Allah razı olsun.”
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde yurt dışında mahsur kalan Adıyamanlı hemşerilerinin Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını ve Dünya’nın neresinde olursa olsun hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Milletvekili Toprak, “Halen yurt dışında bulunan ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımıza da özellikle evden çıkmamaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Çünkü bu süreçte orada yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalması ve riskten uzak yaşaması önemlidir. Ama her zaman vatandaşımızın yanındayız. Eğer bir mağduriyet söz konusu ise talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kuruluş ve kurumlarda birlikte onların ülkemize tahliyesini sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dünya’nın neresinde olursa olsun vatandaşının yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşluğu’na ve Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran’a teşekkür ediyorum.”
Aksaray’da Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilen işçiler 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Adıyaman’a gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı
Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası ...
Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
YEREL HABERLER Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
Ağlayan gelinlerin boynu bükük kaldı
YEREL HABERLER Ağlayan gelinlerin boynu bükük kaldı
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi
YEREL HABERLER Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi
(Görüntülü) Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri ...
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
Adıyaman’da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan ...
Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, ...
Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ...
Uygulama yapan polisler için pasta kesildi
YEREL HABERLER Uygulama yapan polisler için pasta kesildi
Müdür Alagöz'den Vefa Sosyal Destek Grubuna destek
YEREL HABERLER Müdür Alagöz'den Vefa Sosyal Destek Grubuna destek
Besni’de eczaneler ücretsiz maske dağıtımı yapacak
YEREL HABERLER Besni’de eczaneler ücretsiz maske dağıtımı yapacak
Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı
Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü
İhtiyaç sahipleri için ‘Sosyal destek kart’ uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri için ‘Sosyal destek kart’ ...
Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
(Görüntülü) 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 79 yaşındaki koronavirüs hastası, ...
79 yaşında koronayı yendi 79 yaşındaki Gülperi Koç alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı “Korkmayın, evinizden çıkmayın, oturun evinizde”
YEREL HABERLER 79 yaşında koronayı yendi 79 yaşındaki Gülperi Koç ...
79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu ...
Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske
YEREL HABERLER Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske
Adıyaman’da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı
Çatan, esnafın sorunlarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Çatan, esnafın sorunlarına dikkat çekti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X