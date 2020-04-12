Adıyaman’da evde sağlık hizmetleri takdir topluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da evde sağlık hizmetleri takdir topluyor

İHA

Adıyaman’da evde sağlık hizmetleri takdir topluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Adıyaman’da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sağlık ihtiyaçları evde sağlık hizmetleri birimi tarafından karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüsü tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek ve salgından korumak için 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yönelik uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması kararından sonra il sağlık müdürlüğü ekipleri, vefa sosyal destek grubu çerçevesinde, gece ve gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden yaşlı vatandaşları evlerinde sağlık kontrolünden geçirerek planlanan tedavilerinin takibini ve uygulamasını yapıyor.
Evlere yapılan ziyaretlerde yaşlı hastalar sağlık kontrolünden geçirilirken, hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yemeiçme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda ekipler tarafından bilgilendirmeler de yapılıyor. Bu durum, vatandaşlardan da takdir topluyor.
GAMER aracılığıyla ve 444 38 33 nolu evde sağlık hizmetleri hattını arayan vatandaşlara ulaşan ekipler, yaşlı hastaları evinde muayene ediyor. Kurulan evde sağlık hizmetleri birimi, Adıyaman il merkezi ve ilçelerde 14 doktor, 26 sağlık personeli ve 14 ekiple 7/24 esasına göre evde sağlık hizmeti veriyor.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bugüne kadar Adıyaman il genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 123 hastaya ulaşılarak muayeneleri yapılıp ihtiyaç halinde kan tetkikleri, enjeksiyon, pansuman, sonda değişimleri yapılarak ilaç ihtiyacı olan hastaların ilaçlarının temini sağlandı. Sağlık ekipleri gerekli hallerde ise, hastanın Aile Hekimi ile iletişime geçerek karşılıklı bilgilendirmeler yapıyor. Hastaneye sevki gereken hastalar için 112 Acil Hizmetleri ile koordinasyon sağlanarak acil servislere transport sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama
Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama
YEREL HABERLER Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama
Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu
YEREL HABERLER Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya ...
Kuveyt’teki Adıyamanlı işçilerin imdadına Milletvekili Toprak yetişti
YEREL HABERLER Kuveyt’teki Adıyamanlı işçilerin imdadına ...
Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı
Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası ...
Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
YEREL HABERLER Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü
Ağlayan gelinlerin boynu bükük kaldı
YEREL HABERLER Ağlayan gelinlerin boynu bükük kaldı
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi
YEREL HABERLER Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi
(Görüntülü) Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri ...
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
Adıyaman’da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan ...
Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Hayvan otlatan Abdurrahman yıldırım düşmesiyle öldü, ...
Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ...
Uygulama yapan polisler için pasta kesildi
YEREL HABERLER Uygulama yapan polisler için pasta kesildi
Müdür Alagöz'den Vefa Sosyal Destek Grubuna destek
YEREL HABERLER Müdür Alagöz'den Vefa Sosyal Destek Grubuna destek
Besni’de eczaneler ücretsiz maske dağıtımı yapacak
YEREL HABERLER Besni’de eczaneler ücretsiz maske dağıtımı yapacak
Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polislere yaş pasta ikramı
Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Dolu yağışı Gölbaşı’nı beyaza bürüdü
İhtiyaç sahipleri için ‘Sosyal destek kart’ uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri için ‘Sosyal destek kart’ ...
Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
(Görüntülü) 79 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 79 yaşındaki koronavirüs hastası, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X