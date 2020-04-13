Korona virüsten ölen eczacı Adıyaman'da anıldı

Adıyaman'da faaliyet gösteren eczacılar İstanbul'da yaşayan ve korona virüs nedeniyle ölen meslektaşını gerçekleştirilen etkinlikle andı.

Adıyaman'daki eczacılar, İstanbul’da ki bir eczanede görevli olan ve korona virüs ile verdiği mücadelede hayatını kaybeden İsmail Durmuş’u anmak amacıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikle meslektaşlarını anan eczacılar, meslektaşları için dua etti.

Eczacılar anma etkinliği esnasında ise sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmedi.

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