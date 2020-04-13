Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını köy imamı sürdü

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<br>Ahmet KORKMAZ/TUT(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan çiftçi Ahmet Yıldırım'ın (66) tarlası köy imamı tarafından sürüldü.<br>Kaşlıca Köyünde oturan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak sonrası dışarı çıkamayan Ahmet Yıldırım, tarlasını süremeyince durumu cami imamı Nuh Fırtına´ya iletti. Çiftçinin talebi üzerine imam Fırtına, karasaban usulü Yıldırım'ın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.<br>Duyarlılığı ile takdir toplayan imama hem çiftçi Yıldırım hem de köy halkı teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Tut Ahmet KORKMAZ<br>2020-04-13 18:08:45<br>

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