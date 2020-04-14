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Sincik ilçesinde polisler maske dağıttı

İHA

Adıyaman' in Sincik ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Sincik ilçesinde polisler maske dağıttı

Adıyaman‘ in Sincik ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Sincik ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde vatandaş ve esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirdi. Maske ve eldiven dağıtan polis ekipleri, maske kullanımı ve önemi hakkında bilgi vererek vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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