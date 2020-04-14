Adıyaman'da su borusu patladı, cadde göle döndü

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, su borusunun patlamasıyla cadde suyla doldu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Çevrede korkuya yol açan patlamanın ardından cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri, ana vanayı kapatarak suyu tahliye etmek ve arızayı gidermek için çalışma başlattı.<br>DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-04-14 18:25:55<br>

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