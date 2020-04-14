Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer'in (67) tarlasını sürerek ekime hazırladı.<br>Besni'ye bağlı Şambayat Beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer, tarlasının sürülmesi gerektiğini ve parasının olmadığını belirterek jandarmadan yardım istedi. Talep üzerine jandarma ekipleri Gencer'in 5 dönümlük arazisini traktörle sürerek ekime hazırladı. Gencer, tarlasını ekime hazır hale getiren jandarmaya teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-04-14 18:51:45<br>
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