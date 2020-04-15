Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı

<br>Sercan SAKAR/ SİNCİK(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, koronavirüs vakası görülen Karaman Mahallesi, karantinaya alındı.<br>İlçeye bağlı Karaman Mahallesi'nden İstanbul'a giden bir kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastası ile teması olduğu öğrenilen aynı aileden 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması ile 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 6 ailenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Sincik Sercan SAKAR<br>2020-04-15 16:37:48<br>
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