Adıyaman’da ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına destekler sürüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsünden dolayı başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına Adıyamanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen 83 yaşındaki Asiye teyze ile emekli maaşını bağışlamak 4 yaşındaki Ezel’in kumbarasında biriktirdiği paraları polis ekiplerine teslim etti. Gelip paraları teslim alan polis ekipleri, paraları ‘Biz bize kampanyasının’ hesabına yatırarak daha sonra banka dekontlarını emekli maaşını bağışlayan Asiye teyze ve kumbarasındaki parayı bağışlayan Ezel’e verdi.

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