AÇSH Müdürü Çelik, Vefa Sosyal Destek çalışmalarına katıldı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katılarak vatandaşların ihtiyaçlarının gideriyor.

Adıyaman Valiliği Bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Covid 19 ile mücadele kapsamında ihtiyaçlarını gideriyor. Vefa Sosyal Destek Grubunda sahada aktif rol alan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, ekipleri ile sahada aktif olarak rol alıyor.

Çelik, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de zor bir süreçten geçiyor. Allah’a şükürler olsun ki dünya ülkelerinde gördüğümüz krizle mücadelede ki olumsuzlukları ülkemizde görmüyoruz. Bizim ülkemiz çok net bir şekilde mücadele ruhunu en üst seviyede yakalamış durumdadır. Şu anda korona virüsle mücadelede örnek alınan bir ülkeyiz. Bunun sebebi de birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde makam ve mevki dinlemeden statü gözetmeksizin mücadeleye dahil olabilme gayretini göstermemizdir. Tüm idarecilerimiz ve personellerimiz ile birlikte sahada hiçbir çekince göstermeden görev alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için idarecilerimiz ve personellerimizle sahada el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düsturla Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan ekiplerimizle birlikte 65 yaş ve üstü ile Kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız tarafından gelen talepleri karşılamak için şahsen zaman zaman sahada sürdürülen çalışmalara katılıyorum. Psikososyal destek mahiyetinde gereken bilgilendirmeyi yaparak, tedbirli olmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Aynı zamanda sahada çalışan mesai arkadaşlarımızın da moral ve motivasyonlarının arttırılmasına katkı sunuyoruz. Sevdiklerimize yara değil yarın bırakmak amacıyla sürekli sahadayız, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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