Besni Belediyesi şire pazarı esnafını mağdur etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Besni Belediyesi şire pazarı esnafını mağdur etmedi

İHA

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, örnek bir davranışa imza atarak korona virüs nedeniyle 14 gün süre ile kapatılan şire pazarındaki esnafların ellerinde kalan ürünleri toplu olarak satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Besni Belediyesi şire pazarı esnafını mağdur etmedi

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, örnek bir davranışa imza atarak korona virüs nedeniyle 14 gün süre ile kapatılan şire pazarındaki esnafların ellerinde kalan ürünleri toplu olarak satın alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, geçtiğimiz günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı Mustafa Oruçoğlu Şire Pazarı, 14 günlüğüne kapatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan işyerlerinde bulunan esnafların ürünleri Besni Belediyesi tarafından satın alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Korona virüs sürecinin bir an önce bitmesini ümit ettiklerini ve bu süre içerisinde belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Şire pazarı ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince, oradaki esnaf arkadaşlarımızın iş yerlerinin kapatılması icap etti. Bu bağlamda bizler de duyarlılık gösterip, pazar yerindeki esnaf arkadaşlarımızın ürünlerinin ellerinde kalıp çürümemesi ve onlara da ekonomik destek verebilme gayreti ile ürünlerini satın alarak, ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı kapsamında dağıtımını gerçekleştirdik.
Şire pazarı aynı zamanda köylerden gelen vatandaşlarımızın peynir, yoğurt ve yetiştirdikleri malzemelerini sattığı bir noktaydı. Biz köyden gelen vatandaşlarımızın ve ilçemizde yaşayan halkımızın bu ihtiyaçlarını tedariki konusunda sıkıntı çekmemeleri için bu ürünleri Uzay Çatı dediğimiz daha geniş bir alanda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde satışına devam etmesini kararlaştırdık. Dolayısı ile köyden gelen vatandaşlarımız kendi ürünlerini satabilecekleri gibi, vatandaşlarımızın da bunlara ulaşımında bir kolaylık sağladık.
Covid19 münasebeti ile ilgili almış olduğumuz bu karardan dolayı öncelikle, inşallah bir an önce bu sürecin geçmesini ümit etmekteyiz ve biz bize yeteriz diyerek bu kararları almış bulunmaktayız. Aynı zamanda özellikle halkımızdan ricamız Bakanlığımızın sosyal medyadan televizyonlardan veya bizim belediye olarak iletmiş olduğumuz karantina kurallarına, salgın noktasında uyulması gereken kurallara da özel bir hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, ...
Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik bağışı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik bağışı
2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER 2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile ...
Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi
Minik Esmanur’dan polislere anlamlı mektup
YEREL HABERLER Minik Esmanur’dan polislere anlamlı mektup
Gölbaşında Köylerin cadde ve sokakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gölbaşında Köylerin cadde ve sokakları dezenfekte ...
Tarihi mekanda ilaçlama yapıldı
YEREL HABERLER Tarihi mekanda ilaçlama yapıldı
AÇSH Müdürü Çelik, Vefa Sosyal Destek çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER AÇSH Müdürü Çelik, Vefa Sosyal Destek çalışmalarına ...
Karantinadaki köyde vaka sayısı 2’ye yükseldi 7 aylık hamile kadında korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Karantinadaki köyde vaka sayısı 2’ye yükseldi 7 aylık ...
Adıyaman’da işletmelerin çalışma saatleri değiştirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da işletmelerin çalışma saatleri ...
(Görüntülü) Adıyaman'da yük treni kamyonetle çarpıştı 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da yük treni kamyonetle çarpıştı ...
Adıyaman´da yük treni kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da yük treni kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
Hemzemin geçitte feci kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte feci kaza: 5 yaralı
Kavga gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası
YEREL HABERLER Kavga gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası
Adıyaman’da ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına destekler sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına destekler ...
Adıyaman'da korona virüsüne karşı 200 bin litre dezenfekte kullandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da korona virüsüne karşı 200 bin litre ...
Sokak hayvanlarına mama verildi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama verildi
Fırıncılara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Fırıncılara maske dağıtıldı
Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı
YEREL HABERLER Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha ...
Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı
Kahta’da 3 korona hastası sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kahta’da 3 korona hastası sağlığına kavuştu
Sincik ilçesinde 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina
YEREL HABERLER Sincik ilçesinde 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina
Yatalak hasta, bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı Emekli ikramiyesini bağışlayan yaşlı adamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söyledikleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Yatalak hasta, bayram ikramiyesini kampanyaya ...
(Görüntülü) Adıyaman?da 715 mahkum tahliye oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman?da 715 mahkum tahliye oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X