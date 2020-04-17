Adıyaman’da iki köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle iki köy karantinaya alındı.

Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü ile Çat köyü, korona virüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alındı. Köylerin giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz Söğütlübahçe ile Çat köylerimizde korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantina kararı alınmıştır. Bu köylere tüm giriş çıkışlar durdurulmuştur. İkinci bir değerlendirmeye kadar karantina süreci devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sosyal izolasyona ve fiziksel temasa dikkat etmeleri, kendi ikametlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız ihtiyaçları için muhtarlık ve jandarma ile iletişime geçebilir. Karantina uygulamasına yönelik denetimler yapılacak olup tedbirlere riayet etmeyenler hakkında idari ve adli işlem yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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