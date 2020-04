Sağlık çalışanlarına her gün taze meyve suyu ikram ediyor

Adıyamanlı bir vatandaş, her sabah sıktığı meyve sularını Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personellerine ikram ederek destek vermeye çalışıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kantin işletmeciliğini yapan Deniz Güleş, her sabah erkenden hal pazarından aldığı kasa kasa meyveleri hastaneye getirerek burada meyveleri sıkarak suyunu çıkarıyor. Karton bardaklara doldurduğu meyvel suyunu kantin personellerinin de yardımıyla hastanede görevli sağlık çalışanlarına ikram ediyor. Korona virüs salgınının ilk gününden bu yana taze meyve suyu ikramında bulunan Deniz Güleş, vatandaşlar için kendi sağlıklarını riske atan sağlık çalışanlarına destekte bulunmaya çalıştığını söyledi.

Uygulamaya aralıksız devam edeceğini ve elinden gelen bütün gayreti sunacağını vurgulayan Deniz Güleş, “Bizler kantin işletmecisi olarak Adıyaman’daki sağlık çalışanlarına günlük olarak sabahları portakal suyu dağıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, onlar da bizler için çalışıyor. Bu korona virüsü salgınında sağlıkçılarımıza bir nebzede olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 aydır her gün bu şekilde sıkıp veriyoruz. Burada bulunan bütün personellere dağıtıyoruz. Sağlık personelleri, temizlikçiler, bilgi işlemcilere yani bütün çalışanlara elimizden geldiği kadar dağıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Sağlık personelleri ise Deniz Güleş’e teşekkür ederek, “Çok teşekkür ederiz çok mutlu olduk. Biz görevimizin başındayız. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan evde kalmalarını istiyoruz” diye konuştu.

