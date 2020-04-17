Karantina altına alınan köye girmeye çalışınca yakayı ele verdi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina altında bulunan bir köye gizlice girmeye çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği Gaziantep'ten karantina altındaki Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu Köyüne dağ yolunu kullanarak gece saatlerinde gizlice girmeye çalışan Yusuf A., isimli kişiyi fark eden jandarma ekipleri, şahsı köye giremeden yakaladı. Burada gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen Yusuf A’nın ifadesi alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan Yusuf A’ya, 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Yusuf A., aynı zamanda 14 gün karantina altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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