Başkan Çatan: “Esnafın desteğe ihtiyacı var”

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, esnafın korona virüs tedbirlerinden olumsuz bir şekilde etkilendiğini belirterek yerel esnafın en az hasarla bu durumu atlatabilmesi için ciddi anlamda sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çeken Başkan Mehmet Çatan, “Korna virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri son derece yerinde buluyoruz. Çünkü sağlık her şeyin başında gelir. Ancak ticaretin bel kemiği olan esnafın bu zorlu süreci en az hasarla atlatması için bir takım ciddi önlemler düşünülmeli. Bu büyük felaket insanlar arasında gıda, barınma ve sosyal konularında yardımlaşmayı zorunlu hale getirtmiştir. Bu zorlu süreçte toplum olarak birbirimize daha çok ihtiyacımız olacaktır. Dolayısıyla insanlığımızı ön plana çıkarmak için önemli bir fırsat önümüzde durmaktadır. Bu günler dayanışma ve sahiplenme duygusunu toplumun tüm katmanları arasında yayma günüdür. Kahta halkının bu zor günlerde büyük bir dayanışmanın içinde olacağından hiçbir kuşkumuz yok.

Halk Bankası aracılığı ile 25.000 TL nakit ve 25.000 TL kredi kartı şeklinde toplam 50.000 TL verilecek. Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL’ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile 25.000 TL Kredi kullandırılacaktır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem başlamıştır. Kredi desteği esnafımızda ciddi anlamda karşılık bulmuştur.

Esnaf ve sanatkarımızın kooperatifler kefaletiyle kullanmış oldukları kredilerin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına isabet eden taksitlerinin 3 ay süreyle ertelenmesi hususunda, kooperatifimize müracaat edebilirler.

Salgın nedeniyle iş yapamayan esnafımız için açıklanan destek çok yetersizdir. Acilen yeni bir destek paketi açıklanıp devreye sokulması gerekmektedir. Çarşılar, sokaklar boş. Esnafın dükkanları kapalı, açık olan da siftah yapmadan akşam dükkan kapatıyor. Kira, elektrik, su, doğal gaz, stopaj, SGK ve çalışan ödemeleri devam ediyor. En az 6 aylık kira desteği verilmelidir. Uzun vadeli 6 ay ön ödemesiz faizsiz bir kredinin verilmesi gibi desteklerin sağlanması gerekiyor. Kahta Esnafın yanında günlük yevmiyeyle çalışan binlerce gencimiz işsiz ve zor durumda bu zor süreci atlatana kadar çalışanlarımıza da bir destek sağlanmalıdır. Devletin sırtındaki en büyük istihdam yükünü alan esnafa sağlanacak her türlü destek ve teşvik, ülkemiz ekonomisinde olumlu izler bırakacağını unutmamalıyız.

Bu zorlu süreçte en çok esnaf ve sanatkarlar etkilenmiştir. Tüm esnaflar olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu konuda hükumetimizin esnafa yeni bir yardım paketi çıkarması lazım. Yoksa esnaf ciddi bir krizle karşı karşıya kalacaktır. Esnafa verilecek her destek fazlasıyla devletimize geri dönecektir" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.