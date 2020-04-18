Adıyaman'da koronavirüs denetimleri devam ediyor

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada kurallara uymayan 56 kişi ile 2 iş yerine ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkış noktaları ile kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 20 yaş altı yasağına uymayan 37, sosyal mesafe kuralına uymayan 17, markette maske takmayan 1 kişiye, iş yeri kapatma saatlerine uymayan 2 iş yerine ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymayan 1 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-04-18 17:14:16<br>
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