(Görüntülü) Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KARADAĞ'dan getirilen 479 işçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadağ'da çalışan 479 Türk işçi uçakla Adıyaman'a getirtilerek, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Burada karantinaya alınan 479 işçi 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, karantinadaki 479 kişinin ilk günden itibaren tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman <br>2020-04-19 23:41:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.