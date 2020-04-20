Besni´de yıldırım çarpan çiftçi öldü

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<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, köyde ot toplamaya giden çiftçi Kamber Turhan (62), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.<br>Olay ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyü, Kuzevleri mezrasında meydana geldi. Kamber Turhan, ailesi ve arkadaşlarıyla köyün dışındaki arazide ot toplamaya gitti. Bir süre sonra yağmur başlamasıyla ağacın altına gizlenen Turhan'a yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen, Kamber Turhan hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından Turhan´ın cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-04-20 00:32:54<br>

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