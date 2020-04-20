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Petrol Caddesinde düzenleme ve genişletme çalışması

İHA

Petrol Caddesinde düzenleme ve genişletme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Petrol Caddesinde düzenleme ve genişletme çalışmasına başladı.
Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü ile Petrol Caddesinin AVM bağlantı yolu arasındaki kısımda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, araç yoğunluğunu kaldıramayan yolun genişletilerek kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açılacağını belirtti.
Sürücüler ise yaptıkları açıklamada çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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