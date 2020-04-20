(Görüntülü) Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı

'Ablam ve ben'

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<br>Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı<br>ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaya Mahallesi karantinaya alındı.<br>Kaya Mahallesi'nde oturan A.S., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Çelikhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada koronavirüs belirtileri fark edilen A.S., yapılan müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıyaman'da yapılan covid-19 testi pozitif çıkan A.S., tedaviye alınırken, Çelikhan Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Kaya Mahallesi'nde 14 gün süre ile karantinaya uygulaması başlattı. Karantina kararının ardından jandarma ekiplerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman <br>2020-04-20 22:27:41<br>

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