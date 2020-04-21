"Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı

İHA

Adıyaman'da ilkokul 2. Sınıf öğrencisi kumbarasındaki 137,5 TL'yi, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, 'Bayrak' şiirini okuyarak bağışladı.

"Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı

Adıyaman’da ilkokul 2. Sınıf öğrencisi kumbarasındaki 137,5 TL’yi, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına, ‘Bayrak’ şiirini okuyarak bağışladı.
Kumbarasını bağışlamak isteyen Hürriyet İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Zeynep Rana Çerçi’nin ailesi Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubuyla irtibata geçti. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler Zeynep Rana Çerçi’nin bağışını almak için Turgut reis Mahallesinde adrese gittiklerinde, ayyıldızlı tşort giyen öğrencinin kumbarasını aldı.
İlkokul öğrencisi kumbarasını verdikten sonra Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ isimli şiirini seslendirdi. Yüreklere dokunun şiiri dinleyen polisler Zeynep Rana Çerçi’yi tebrik ederek alkışladı.
Polisler daha sonra aldıkları kumbaradaki 137,5 TL’yi bankada kampanyanın hesabına yatırarak dekontu Çerçi Ailesine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı
(Görüntülü) Besni'de tek katlı evin duvarı çöktü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Besni'de tek katlı evin duvarı çöktü
Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çelikhan'da 1 mahalle karantinaya alındı
İmalat sanayi firmalarına sıkı denetim
YEREL HABERLER İmalat sanayi firmalarına sıkı denetim
(Görüntülü) Adıyaman'da motosiklet denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da motosiklet denetimi
Ot toplamaya giderken üzerine yıldırım düştü
YEREL HABERLER Ot toplamaya giderken üzerine yıldırım düştü
Petrol Caddesinde düzenleme ve genişletme çalışması
YEREL HABERLER Petrol Caddesinde düzenleme ve genişletme çalışması
Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç Millet Caddesindeki çalışmayı inceledi
Karantina altındaki mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karantina altındaki mahallede 1 kişi hayatını ...
(Görüntülü) Besni?de yıldırım çarpan çiftçi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Besni?de yıldırım çarpan çiftçi öldü
Besni´de yıldırım çarpan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Besni´de yıldırım çarpan çiftçi öldü
14 Günlük karantina sonrası ‘En büyük Türkiye’ tezahüratı Karantinada bulunan 479 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER 14 Günlük karantina sonrası ‘En büyük Türkiye’ ...
(Görüntülü) Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süresi biten 479 işçi ...
Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi
YEREL HABERLER Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine ...
GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı
YEREL HABERLER GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı
Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor
(Görüntülü) Adıyaman'da, muhtarlıklar önünde toplananlara uyarı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da, muhtarlıklar önünde ...
Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar
YEREL HABERLER Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar
Adıyaman'da, muhtarlıklar önünde toplananlara uyarı
YEREL HABERLER Adıyaman'da, muhtarlıklar önünde toplananlara uyarı
Milletvekili Tutdere, yerel basının sorunlarını Meclise taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, yerel basının sorunlarını ...
Sincik’te vatandaşlara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Sincik’te vatandaşlara maske dağıtıldı
OSB’lerdeki işletmelere ücretsiz maske dağıtımı
YEREL HABERLER OSB’lerdeki işletmelere ücretsiz maske dağıtımı
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X