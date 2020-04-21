(Görüntülü) Polisten küçük Ömer Ali?ye doğum günü sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs nedeni ile dışarıya çıkamayan Ömer Ali Öztürk'e (2), polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.<br>İlçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde oturan koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Ömer Ali Öztürk'ün ailesi, çocuklarının doğum günü için polisten yardım istedi. Talep sonrası harekete geçen polis ekipleri, köye gelerek küçük Ömer Ali?ye sürpriz yaptı. Polisleri karşısında görünce çok şaşıran Ömer Ali, pastadaki mumları üfleyerek söndürdü. Koronavirüs nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı.<br>Zonguldak?da görevli Uzman Doktor Sedat Öztürk ün oğlu olan Ömer Ali, kutlama nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Anne Kadriye Öztürk ise polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman <br>2020-04-21 15:04:48<br>

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