Bekçi, kara sabanla tarla sürdü

'Ablam ve ben'

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Adıyaman’ın Tut ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi, kara sabanla yaşlı bir vatandaşın tarlasını sürdü.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, kısıtlama olan kişilerin yardımına koşuyor. Adıyaman’ın Tut ilçesi Fethiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahan isimli vatandaşın yardım talebi üzerine Tut ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan çarşı ve mahalle bekçisi kara sabanın başına geçti. Şahan, bostan yapacağı 7 dönümlük tarlasını süren bekçiye teşekkür etti.

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