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Gölbaşı'nda ücretsiz maske

İHA

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından esnaflara ve evlerindeki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlanıldı.

Gölbaşı'nda ücretsiz maske

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından esnaflara ve evlerindeki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlanıldı.
Dünyayı saran korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından önleyici tedbirler kapsamında temizlik ve dezenfekte işlemlerini titiz bir şekilde sürdüren Gölbaşı Belediyesi ücretsiz maske dağıtımı yapıyor.
Esnafa maske dağıtan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar maskelerini biz getirelim. Küresel bir sorun olan virüse karşı bizlerde önlemlerimizi aldık. Belediye olarak tüm birimlerimizle aralıksız gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bir yandan dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürürken diğer yandan vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyor. Vatandaşlarımızdan bizlere yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacının karşılanması noktasında da önemli bir çalışmaya imza attık. Maske kullanımının, virüsün yayılmasının önlenmesinde ana unsurlardan biri olduğu bilinci ile ücretsiz maske dağıtımına başladık. Gündüz zabıta ekiplerimiz esnafa akşam ise kurmuş olduğumuz ekip tüm hanelere maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımız sağlıkları için evlerinde kalsınlar bizler belediye olarak görevimizin başındayız” diye konuştu.
Ücretsiz maske dağıtımından dolayı belediye çalışanlarına ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a teşekkür eden vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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