Polislerden minik Ömer’e doğum günü sürprizi

Beyaz tulum ve maske ile hırsızlık güvenlik kamerasında - BALIKESİR

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri hazırladıkları doğum günü pastasını alarak Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıçöplü köyüne gitti. 2 yaşındaki Ömer Ali Öztürk’ün evine yaklaşan polis ekipleri aracın sirenlerini çalmaya başladı. Minik Ömer’in evinin önünde duran polisler pastadaki mumları yakarak minik Ömer’e doğum günü sürprizi yaptı. Alkışlar eşliğinde mumları üfleyen Ömer Ali Öztürk ile ailesi büyük bir mutluluk yaşadı. Polis ekipleri Ömer’in doğum gününü kutlayarak kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.