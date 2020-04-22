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Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5'e yükseldi.

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5'e yükseldi.
Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı. Yaklaşık 100 çalışan ve aileleri gözlem altında tutulurken, fabrika çalışanlarından 25'inin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet etmesi sonucu her iki köy karantina altına alınmıştı.
Jandarma ekiplerince her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılmış ve kimsenin geçişine izin verilmemişti. Karantina altında tutulan Aşağı Karakuyu köyünde ikamet eden fabrika işçilerinden 18 yaşındaki Ş.Ö.' ve ablası olan 7 aylık hamile 25 yaşındaki Z.Ö.'de de korona virüsü tespit edilerek sonuçları pozitif çıkmış ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri devam eden kız kardeşlerin ardından anneleri Sultan Ö., (50) ve babaları Mevlit Ö’nün de (64) numuneleri pozitif çıktı. Gedikli köyünden ise aynı fabrikada çalışan Nermin K’de de (21) korona virüsü tespit edildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi. Hastalar tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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