İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”

İHA

İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”

Adıyamanlı işadamı Sadık Gürsoy, korona virüs (Covid19) salgını sonrasının da ülkemizin verdiği mücadelenin parmakla gösterildiğini belirterek, bu süreçte gazetecilerinde fedakar bir çalışma sergilediğini vurguladı.
MSG Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid19) salgın sürecinde devlet ve millet el ele vererek tek yürek olunduğunun altını çizdi.
Haftalardır bu zor günleri atlatmak için seferberlik ruhuyla verilen mücadelede Türkiye’nin dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade eden İşadamı Sadık Gürsoy, “Hiç şüphesiz sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta bugün Avrupa ülkelerini geride bıraktığımızı ispatlıyor. İMF’nin kapısında kuyruk olan ülkelere inat ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyen ülkemizin, her bir ferdi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Önüne çıkan her engeli aşmakta mahir olan bu milletin sandıktaki tecellisi olan siyasi irade, geçmişte yaşanan aciziyet tablolarına inat, bugün kriz çözme becerisiyle dünyaya fark atarken bilimsel çalışmalarıyla uluslara model olma yolunda hızla ilerliyor.
Dünyayı esir alan yeni tip korona virüs karşısında başta ABD olmak üzere İngiltere, İspanya ve İtalya dahil 88 ülke köşeye sıkışarak ülkemizden yardım istemiştir. Maske, sabun, ceset torbası gibi en basit tıbbi malzemeleri temin etmekte yetersiz kalan, dünyanın süper gücü olarak gösterilen ABD dahil bütün bu ülkelerin durumu, Türkiye ile mukayese edildiğinde birer ibret vesikasına dönüşmüştür” dedi.
Sağlık görevlilerinin destan yazdığına dile getiren Gürsoy açıklamasında, “Bugüne kadar binlerce yatak kapasiteli şehir hastanelerinde cansiperane bir mücadele yürüten sağlık kahramanlarıyla Türkiye, karantina günlerinde yeni bir destan yazıyor. 81 ilin tek vücut olduğu bu destanda Adıyaman’ımızın modern teknolojiyle donatılmış hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarımız ise kendi cephesinde halkımızın aydınlık geleceği için büyük bir emek ve gayret sarf ediyor. Doktorundan hemşiresine, sağlık personelinden hızır acil şoförüne kadar verilen mücadelede Kovid19 kâbusundan kurtulan hastalarımız ise yüzleri güldürüyor.
Bir hayat kurtarma yolunda verilen bu mücadeleye yaptıkları haberlerle destek veren medyamız da kamuoyunu bilgilendirirken birlik olma ruhuyla yüreklerimizi bir birine perçinliyor. Bu yönüyle medyamız karantina günlerinin birere gizli kahramanı olarak bu mücadeleye önemli bir katkı sunuyor. Tıpkı sağlık çalışanları gibi yazdıkları haberler, çektikleri fotoğraf ve videolarla cephe gerisinden bu seferberliğe moral destek sağlayan medyamızın her bir mensubunun fedakarlıklarının farkındayız.
Birlikte verdiğimiz bu mücadelede ülkemize ve Adıyaman’ımıza yakışanı hep birlikte yapacağız. Salgını bertaraf ettikten sonra köklerimizden güç alarak ayağa kalkacağımızdan ve tarihin bize yüklediği misyonla yolumuza devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Dünya düzeninin değişime uğradığı bu süreçte kültürel zenginliklerimizi öne çıkaran projelerle şehrimizin sesi ve soluğu olacağız. Yakın zamanda yerli ve yabancı seyirciyle buluşturmayı projelendirdiğimiz ‘Mezomorto’ dizisi ile başlayacak yeniden diriliş sürecinde en büyük desteği yine medyamızdan alacağız. Şehrimizin değişim ve dönüşümünde bu proje sayesinde yakacağımız meşaleyle bugün ülkemize gösterilen takdir ve teveccühü yarın şehrimize taşıyacağız. Adıyaman’ımızı hak ettiği üzere önce bölgemizin daha sonra ülkemizin ve en nihayetinde dünya kültür mirasının bir parçası haline getirerek yeni ufuklara hep birlikte yol alacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı ...
Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli ...
AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
YEREL HABERLER AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi ...
Öğrenciler tarafından hazırlanan maskeler teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Öğrenciler tarafından hazırlanan maskeler teslim ...
Anadolu Eksen’den gazetecilere maske ve siperlik
YEREL HABERLER Anadolu Eksen’den gazetecilere maske ve siperlik
Polislerden minik Ömer’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polislerden minik Ömer’e doğum günü sürprizi
Başkan Dağtekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç’la görüştü
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ...
Gölbaşı'nda ücretsiz maske
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda ücretsiz maske
Bekçi, kara sabanla tarla sürdü
YEREL HABERLER Bekçi, kara sabanla tarla sürdü
(Görüntülü) Polisten küçük Ömer Ali?ye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten küçük Ömer Ali?ye doğum günü ...
Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü
YEREL HABERLER Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü
Haşereyle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Haşereyle mücadele sürüyor
Başkan Turanlı, gençleri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, gençleri tebrik etti
Polisten küçük Ömer Ali´ye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten küçük Ömer Ali´ye doğum günü sürprizi
Çarşı esnafına maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Çarşı esnafına maske dağıtıldı
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Saman yangını korkuttu
YEREL HABERLER Saman yangını korkuttu
Başkan Turanlı: “Gençleri tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Turanlı: “Gençleri tebrik ediyorum”
Çelikhan’da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çelikhan’da 1 mahalle karantinaya alındı
"Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı
YEREL HABERLER "Bayrak" şiirini okuyarak kumbarasını bağışladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X