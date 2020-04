Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl kutlama mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Gazetesinin kuruluşunun 50. Yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

‘Huzur Veren Gazete” sloganıyla 50 yıl önce Merhum Enver Ören tarafından kurulan Türkiye Gazetesi’nin, 50. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle toplumun değişik kesimlerinden tebrik mesajları yayımlanıyor.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’da Türkiye Gazetesi’nin 50. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Ülkemizin basın hayatında yarım asırlık bir çınar olarak dimdik ayakta duran Türkiye Gazetesi’nin 50. kuruluş yılını kutluyorum. Bu elli yıllık süre zarfında ülkemizde ve dünyada meydana gelen her türlü gelişmeyi sahip olduğu yetkin kadrosuyla her an insanımıza başarıyla ulaştırmıştır. Milletimizle kalbi bir, gönlü bir olan Türkiye Gazetesi, ve kardeş kuruluşları İhlas Haber Ajansı ve TGRT çalışanlarının ve tüm kadrosunun 50. Yılını en içten duyularımla bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

