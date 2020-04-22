Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

İHA

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Fehmi Çelik mesajında, “Milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını kutlayacağımız bu 23 Nisan, tüm insanlığı tehdit eden küresel Covıd19 salgınıyla mücadele ettiğimiz, hem kendimizi hem de toplum sağlığını korumak için evlerimizde kaldığımız günlere denk gelmiş olsa da, 23 Nisan’ın coşku ve neşesini ailemizle, evlerimizde en güzel şekilde yaşayarak kutlayacağız. Milli Mücadele döneminden sonra kurulan milli egemenliğimizin emanetçileri olarak, çocuklarımıza daha güçlü bir ülke ve gelecek bırakabilmek için bu mücadele dönemini de hep birlikte sabırla aşacağımıza inanıyorum. Milli irademizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yıl dönümünü kutladığımız milli bayramımızı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlamalarla gerçekleştiremiyor olabiliriz. Ancak kendi sağlığımız için gelecek yarınlarımızı düşünerek evlerimizde büyük bir inançla, yüksek bir sedayla, bayraklar asarak kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte başararak nice bayramlarda buluşacağımıza inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı
Gölbaşı’nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5 oldu
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı ...
Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu
YEREL HABERLER Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu
Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl kutlama mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl ...
Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor
Vali Pekmez’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Pekmez’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”
YEREL HABERLER İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar ...
Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı ...
Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli ...
AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
YEREL HABERLER AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi ...
Öğrenciler tarafından hazırlanan maskeler teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Öğrenciler tarafından hazırlanan maskeler teslim ...
Anadolu Eksen’den gazetecilere maske ve siperlik
YEREL HABERLER Anadolu Eksen’den gazetecilere maske ve siperlik
Polislerden minik Ömer’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polislerden minik Ömer’e doğum günü sürprizi
Başkan Dağtekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç’la görüştü
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ...
Gölbaşı'nda ücretsiz maske
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda ücretsiz maske
Bekçi, kara sabanla tarla sürdü
YEREL HABERLER Bekçi, kara sabanla tarla sürdü
(Görüntülü) Polisten küçük Ömer Ali?ye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten küçük Ömer Ali?ye doğum günü ...
Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü
YEREL HABERLER Köye işçi almayan muhtar, köyün duvarını kendisi ördü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X