Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesajda 23 Nisan 1920 Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Türk halkının egemenliğinin ilan edilişinin 100.Yılını kutladığımızı söyledi.

Başkan Yıldırım, “3 Nisan 1920, Milli Mücadelemizin en önemli dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadelemiz, Amasya'da ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ düsturuyla bambaşka bir boyut kazanmış, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle İstiklal Mücadelemizin esasları belirlenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da ülkemizin tüm şehirlerinden temsilcilerin katılımıyla Milletimizin istiklalini temin ve istikbalini inşa etmek üzere Ankara'da Atatürk'ün önderliğinde TBMM toplanmıştır. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ şiarıyla toplanan TBMM Milli Mücadelemizi zafere taşımış, sonrasında da milletimizin istikbalini inşa amacıyla Cumhuriyetimizi kurmuştur. Milli tarihimizin en önemli günü olan 23 Nisan 1920'nin hatırasını dünyanın tüm çocukları için emsalsiz bir bayrama dönüştüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını, kurulduğu günden bu yana TBMM çatısı altında milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine omuz vermiş tüm Milletvekillerimizi saygıyla anıyorum. 23 Nisan saat 21.00’de tüm çocukları bayrakları ile balkon ve pencereye çıkmaya davet ediyorum” dedi.

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