Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

İHA

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.
Başkan Coşkun Atız, milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini ve bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini 23 Nisan 1920 tarihinde tüm dünyaya duyurduğunu mesajında kaydetti.
Atız, “İlk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da ulusal egemenliğimizi bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarına feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm milletimize ve çocuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çocuklarımız, geleceğe umutlu bakacak. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü egemenliğimizi sonsuza dek koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Çünkü geleceğine sahip çıkacak nesil bugünün küçüğü, yarının büyüğü çocuklarımızdır. Bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın günü kutluyoruz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl ilk kez meydanlarda değil evlerden, balkonlardan kutlanacak. Daha coşkulu 23 Nisanlar için evde kalalım. 23 Nisan günü saat 21.00'de herkes gibi bizde bir ağızdan İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere ...
Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım yapıldığını söyledi
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım ...
Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı
YEREL HABERLER Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı
Milletvekili Aydın: “Asırlara sığmayan bir gurur ve heyecan yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın: “Asırlara sığmayan bir gurur ve ...
(Görüntülü) Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 ...
Suudi Arabistan ve Cezayir’den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan ve Cezayir’den gelen Türk ...
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi ...
Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı
Gölbaşı’nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5 oldu
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı ...
Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu
YEREL HABERLER Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu
Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl kutlama mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl ...
Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor
Vali Pekmez’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Pekmez’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”
YEREL HABERLER İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar ...
Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı ...
Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli ...
AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
YEREL HABERLER AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X