Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

İHA

Korana virüs (Covid19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için Uzman Klinik Psikolog Rahime Gürsoy, ailelere çocuk psikolojisi için önerilerde bulundu.

Korona virüs sürecinde çocuk psikolojisi ve ailelere öneriler

Korana virüs (Covid19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için Uzman Klinik Psikolog Rahime Gürsoy, ailelere çocuk psikolojisi için önerilerde bulundu.
Rahime Gürsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile küresel ve ulusal bazda mücadele verilirken şu günlerde zorlu süreçten geçildiğini dile getirdi.
Yaşamı tehdit eden bu virüsün yalnızca fizyolojik olarak değil aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik açılardan da tüm insanlığı önemli şekilde etkilediğini vurgulayan Gürsoy, “Pandemi sürecinde izolasyon ile kendimizi dış dünyadan soyutladığımız ve evlerimize kapandığımız şu günlerde sadece biz yetişkinleri değil özellikle okullarından ayrı kalan ve süreci anlamlandırmakta zorluk yaşayan çocuklarımızda psikolojik olarak önemli ölçülerde etkilenmektedir. Çocuklara korona virüsü anlatırken nasıl anlattığımız bu süreçte çok önemlidir. Çünkü ilerleyen yıllarda çocuk ruh sağlığında travmatik bir zemin oluşturmamak adına gözle görülmeyen bu virüsü çocuğun yaş ve gelişimsel özellikleri baz alınarak açıklanması aileler için önemli bir ölçüt taşımaktadır. Diğer önemli bir nokta ise pandemi sürecinden dolayı yaşamın ani ve hızlı bir şekilde değişmesiyle beraber çocuklarda gözlemlediğimiz adaptasyon sürecindeki zorluklardır” dedi.
Okullara kısa bir ara verilmesiyle beraber evde ders çalışmak, zamanı yönetmek, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrı kalmak çocukları duygusal olarak etkilediğini aktaran Gürsoy, “Bu nedenle teknoloji tabanlı uygulamalarla ilerleyen eğitim şekli, çocuklarda adaptasyon ve uyum konusunda sorun yaşamasına neden olabilir. Okula neden ara verildiği, arkadaşlarından neden ayrı kaldığı, parka neden gidemediği gibi sorular çocukların zihnini kurcalamaktadır. Bunun olumsuz sinyalleri en çok çocuklarda ani değişen duygu durum ve öfke patlamalarıyla beraber gözlemlemekteyiz. Bu noktada ailelere düşen en önemli görev, ilk olarak okula gitmeme sürecinin bir tatil olmadığını esasen çocuğa anlatmaktadır. Okulun şuan ki salgından dolayı kısa süreliğine ve geçici olarak eve taşındığını, dersleri odasında dinleyerek yine aynı şekilde ödevlerini yapma sorumluluğunun devam ettiği vurgusu yapılmalıdır. Aynı zamanda arkadaşları ve öğretmeniyle duygusal bağ kuran bir çocuk için özlediğinde internet üzerinden görüşebileceğini aslında şuan ki bu durumunda keyifli yanlarının da olabileceği vurgusu yapılmalıdır.
Bu süreyi en kaliteli şekilde geçirebilmek özellikle çalışan anne babalar için bulunmaz bir fırsattır. Bolca oyun oynamak belki de çocuğun sorduğu tüm soruların duygusal cevabıdır. Çünkü çocuklar oyun bağı ile kendilerine, ebeveynlerine ve dış dünyaya karşı içsel sorunlarını ve çatışmalarını çözümlediğini araştırmalar ortaya koymaktadır. Mutfakta kek yapan bir annenin çocuğundan yaşına uygun ufak yardımlar isteyerek sürece çocuğunu dahil etmesi, aslında ebeveynçocuk arasında gözle görülmeyen sevgi bağlarının oluşmasının temelidir. Bu nedenle tüm ebeveynlere önerim bu zaman dilimini bir fırsata çevirmek ve çocuklukta oluşan ve yetişkinlikte tamiri zor olan
duyguları (ilgi, sevgi, değer gibi ) bu süreçte fırsata çevirerek onarmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım yapıldığını söyledi
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak 60 bin 795 aileye yardım ...
Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı
YEREL HABERLER Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı
Milletvekili Aydın: “Asırlara sığmayan bir gurur ve heyecan yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın: “Asırlara sığmayan bir gurur ve ...
Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı
(Görüntülü) Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 ...
Suudi Arabistan ve Cezayir’den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan ve Cezayir’den gelen Türk ...
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 650 kişi ...
Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan 23 Nisan mesajı
Gölbaşı’nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5 oldu
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı ...
Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu
YEREL HABERLER Tut ve Samsat’a kapalı spor salonu
Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl kutlama mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’ın Türkiye Gazetesi 50. Yıl ...
Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor
Vali Pekmez’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Pekmez’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar çalışmasının farkındayız”
YEREL HABERLER İşadamı Gürsoy: “Gazetecilerimizin fedakar ...
Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı ...
Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi
Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 1 köy ve mezraları karantinaya alındı
Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesine numune kabul kabin bağışı
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli ...
AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
YEREL HABERLER AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış
Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çelikhan’da karantinaya alınan mahallede 1 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X