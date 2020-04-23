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Milletvekili Tutdere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

İHA

Milletvekili Tutdere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını kutladı.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, moral ve motivasyona her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bu zorlu pandemi sürecinde sokaklarda, caddelerde, hep birlikte 23 Nisan’ı evlerde, balkonlarda, gönül birliği içerisinde bu coşkuya ortak olacaklarını söyledi.
Milletvekili Tutdere, “Milletin egemenliğini eline aldığı, işgal zincirini kırdığı ve kendi tarihini yazmaya başladığı gün olan 23 Nisan 1920, Türkiye tarihinin dönüm noktasıdır. Bugün hep birlikte, yüce Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümünün gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Gazi meclisimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde uçurumun kıyısında olan bir ülkenin kurtuluş savaşını alnının akıyla yürütmüş, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmıştır. Atatürk, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına aracılık eden 23 Nisanı, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve yeni nesillere armağan etmiştir. Bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil düşüncenin yeşerebildiği bir Türkiye’dir. Bu bilinçle, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye’yi birlikte yaşatacağız. 23 Nisan ruhuyla bağdaşmayan, ulusal egemenliğin ve milletin iradesinin yok sayıldığı, TBMM’nin işlevsizleştirildiği bugünlerde demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyetimize daha güçlü sahip çıkacağız. Bıraktığı eserleriyle gönüllerimizde yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, egemenliğin hiçbir zümre veya kişide değil millette olduğu, özellikle tüm çocukların özgürce çocukluklarını yaşadığı bir ülke ve dünya diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

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