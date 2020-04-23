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Dağtekin Çocuk Bayramını kutladı

İHA

Dağtekin Çocuk Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı olduğunu belirten Başkan Dağtekin, “Elbette 23 Nisan’ın 100. Yılı olması tarihi bakımından önemli bir nokta olmasının yanı sıra sembolik olarak büyük anlam ifade etmektedir. Bu bakımdan hem AK Parti hükumetimiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 100. yıla özel birçok hazırlık yapmıştı. Ancak tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi için her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında bu yıl bir sarkma olacağını, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop daha önce açıklamıştı. Yine tedbirler kapsamında TBMM Başkanlığı himayelerinde kapsamlı bir hazırlık yapılarak 23 Nisan’ı bugünün anlamına uygun bir şekilde kutluyoruz. 100’üncü yılı coşkusu Türkiye ve dünyadaki çocuklardan gelen resim, şiir, şarkı, fotoğraf ve videolarla kutlanıyor. Biliyorum ki, çocuklarımız 23 Nisan’ı iple çekiyordu. Ancak bu süreçte biraz direnmemiz ve sabretmemiz gerekiyor. Devletimizin bugüne kadar aldığı tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiz gerekiyor. Bugün aldığımız bu tedbirlerle inşallah yarın daha büyük kutlamaları hep birlikte yapacağız. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum, Gazi Meclisimiz, geçmişte nasıl ki bu ülkenin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiğimiz reformlarla kabuğunu bütünüyle değiştiren ülkemiz, yarınlarını daha parlak kılmaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Pandemiyle amansız mücadele verdiğimiz bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle yeni bir dünya düzenin kurulacağına dikkati çekerek kurulan yenidünyada en güçlü şekilde yerimizi almamız için hep birlikte daha çok çalışacağız. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. İşçisinden işverenine kadar mal ve hizmet üretimde yer alan tüm kesimler, bu yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiği mesajını vermesi vizyoner liderlik kimliğini bir kez daha öne çıkardı. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, meclisimizin ilk üyelerini ve devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile anıyor, ülkemizin ve Adıyaman’ımızın tüm çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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