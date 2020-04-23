Başkan Fırat’ın 23 Nisan mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, 23 Nisan’ın Milli Tarihimizin en önemli günlerinden birisi olduğunu söyledi.

Başkan Fırat, “23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Dünyada tek örneği olan çocuk bayramıdır. Geçmişimizin ilhamından geleceğimizin gururu olacak olan bu çocuklar en büyük değerlerimizdendir. Bu değerlerimize öyle sahip çıkmalıyız ki ülkemizin gelecek inşası onların elinde olacaktır. Yaşanan salgın hastalık Covid19 sebebiyle evimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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