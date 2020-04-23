Jandarmadan 23 Nisan konvoyu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenleyecek kentte tur attı. Bazı vatandaşlar konvoya katılırken, bazıları ise balkonlardan alkış tutarak kutlamalara katıldı.<br>Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan konvoy Varlık Mahallesi'nde başlayarak Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinden Altınşehir Mahallesi güzergahında şehir turu attı. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla süslenmiş askeri araçların oluşturduğu konvoya eşlik ederken, bazıları ise balkonlarından alkış tutarak kutlamalara dahil oldu.<br>Konvoyun turu İl Jandarma Komutanlığı'nda son buldu.<br> DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-04-23 21:43:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.