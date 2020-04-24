Adıyaman’da 17 kişi hafızlık eğitimini tamamladı

Adıyaman İl Müftülüğü Şehid Türkan Tekin Hafızlık Kız Kuran Kursunda 17 kişi hafızlık eğitimlerini tamamlarken 4 kişide bir ay içerisinde tamamlayarak bu sayı 21 olacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ara verilen Kuran kurslarında hafızlık eğitimi alan kız Kuran kursu öğrencileri eğitimlerini evlerinde çalışarak devam ettirdi. Bu kişilerden 17'si hafızlık eğitimlerini tamamladı. Bir ay içerisinde de 4 kişi daha tamamlamış olacak.

Adıyaman İl Müftülüğü Şehid Türkan Tekin Kız Kuran kursu yöneticisi Ayşenur Yılmaz hafızlık eğitimi alan kızların eğitimlerinin yarım kalmaması için video konferans yöntemiyle eğitimlerin yapıldığını belirterek, “Evde kaldıkları zamanlarını hafızlıklarını tamamlama noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Bu süre zarfı içinde 5 kızımız hafızlıklarını tamamlarken 4 kızımızda inşallah bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde hafızlıklarını tamamlayarak belgelerini almaya hak kazanmış olacaklar. Daha önce de 12 kızımız hafızlıklarını tamamlamıştı” dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı ise açıklamasında, “İnşallah kızlarımız ezberledikleri kelamı ile yaşadıkları toplumda insanlara birer rol model olacaklardır. Kur’anı Kerim eğitimlerini tamamlayıp hafızlık belgesini almaya hak kazanan öğrencilerin dünyanın en değerli ve kıymetli insanı oldu. Hafızlık eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu hizmetlerin başında gelen en önemli hizmetlerden birisidir. Kur’anı Kerim eğitimlerini tamamlayıp hafızlık belgesini almaya hak kazanan öğrencilerimiz bana göre dünyada değerli ve kıymetli oldular. Çünkü bunlar artık yürüyen Kur’an oldu" ifadelerini kullandı.

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