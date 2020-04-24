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Besni'de CHP vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni ilçe Başkanlığı bugün esnafa ve vatandaşlara 4 bin adet maske dağıttı.

Besni'de CHP vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni ilçe Başkanlığı bugün esnafa ve vatandaşlara 4 bin adet maske dağıttı.
CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, parti yönetimi ve partililer tarafından Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde vatandaşlara 4 bin adet maske dağıttıklarını söyledi.
Başkan Vakkas Açar, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü pandemisi sonucu vatandaşlarımız tarafından özellikle maske önemli ihtiyaçlar arasına girdi. Bu ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan sıkıntılara çözüm olabilmek amacıyla parti yönetimimiz ve partililerimiz ile birlikte Besni halkına maske dağıtma kararı aldık. Bugün Atatürk Caddesi üzerinde esnafımıza ve vatandaşımıza 4 bin adet maske dağıttık. Maske dağıtımlarımız devam edecek. Allah ülkemizi ve dünyayı bu salgından bir an önce kurtarsın" diye konuştu.

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