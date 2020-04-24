Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldü

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, koyun otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çoban Mehmet Güneş (30), hayatını kaybetti.<br>Olay, ilçeye bağlı Aksu köyü Gevrik mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Güneş koyunlarını otlatmak için gittiği dağlık alanda iddiaya göre dengesini kaybederen kayalıklardan düştü. Güneş'in düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-04-24 18:44:46<br>

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