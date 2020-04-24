Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.<br>Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.D., yanındaki bıçakla Z.A.D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.A.D.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Z.A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Polis tarafından gözaltına alınan E.D. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-04-24 23:28:18<br>

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