Mukabeleler sosyal medya üzerinden yapılıyor

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında mukabeleler sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Adıyaman Müftülünün sosyal medya hesaplarından mukabeleler günde 3 defa canlı olarak yayınlanıyor. Her yıl camilerde onlarca kişinin katılımı ile gerçekleştirilen mukabeleler, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Adıyaman Müftülüğü, mukabelelerin sosyal medya üzerinden yapılmasına karar verdi.

Her gün saat 11.00’da Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, saat 14.00 ile 16.00’da din görevlileri tarafından sosyal medya üzerinden mukabele yapılacak.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı mukabele öncesinde yaptığı açıklamada, “Cenapı Allah nasip eylerse Ramazan ayı boyunca, bu mübarek ayda yapılabilecek en güzel ibadetlerin başında gelen mukabele ibadetimizi, Allah’ın kelamı ve kitabı Kuran ve manasıyla buluşacağız. Çünkü Ramazan Şerif ayı denilince ilk akla gelen Kuran’dır. Kuran, Ramazan ayında doğmuş, Ramazan ayında nazil olmuştur. Bizde 1 ay boyunca sosyal medya üzerinden mukabele okuyacağız. Peygamber Efendimiz ile Cebrail (A.S) birlikte mukabele ederlerdi.

İnşallah bu güzel sünneti yaşatacağız. Niyetimiz, Peygamber Efendimize tabi olmaktır. İnşallah okuyacağımız Kuran’ı Kerimi hayırlara vesile eylesin, ümmeti Muhammedi zor günlerden kurtulmasına vesile eylesin, Müslümanların mansur ve muzaffer olmalarına vesile eylesin” şeklimde konuştu.

