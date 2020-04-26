Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosiklet denetimleri devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte kent merkezinde motosiklet kullanımının artması sonrası polis ekipleri yaşanılabilecek kazaların önüne geçe bilmek adına motosiklet uygulamalarında bulundu.

Bir çok farklı noktada yapılan denetimler neticesinde uygulamaya takılan motosikletler tek tek durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine motosikletleri trafikte daha güvenilir kullana bilmeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler de yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.