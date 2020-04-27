Usta öğreticiler il özel idaresi için maske üretiyor

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Adıyaman Valiliği İl Özel İdare çalışanlarına, halk eğitim merkezi usta öğreticileri tarafından maske dikiliyor.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanlarına dezenfekten, kolonya, eldiven, maske veriyor. Tedbirler kapsamında Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün usta öğreticileri tarafından il özel idare çalışanlarına maske dikiliyor. Yaklaşık 7 bin adet maskenin bir kısmı tamamlanarak teslim edildi.

Yetkililer, il özel idare çalışanlarının korona virüsün çıktığı günden beri çalışmaya devam etmesi nedeniyle koruyucu malzemelerin eksiksiz olması gerektiği belirtildi.

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