Adıyaman´da silahlı kavga: 1 yaralı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, bugün Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Fedai B.'nin bacağına isabet etti.<br>Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fedai B.'yi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.<br>Polis kavgaya karışanları yakalanmak için çalışma başattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-04-27 16:57:07<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-