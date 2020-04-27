Adıyaman´da silahlı kavga: 1 yaralı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi, tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, bugün Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Fedai B.'nin bacağına isabet etti.<br>Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fedai B.'yi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.<br>Polis kavgaya karışanları yakalanmak için çalışma başattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-04-27 16:57:07<br>

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