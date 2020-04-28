Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske bağışı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında bir işletme Gölbaşı Devlet Hastanesine siperlik maske hibesi yapıldı.

İşletme, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara siperlik maske bağışında bulundu. Firma yetkilileri hastane yetkililerine 500 adet siperlik maskeyi teslim etti.

Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, duyarlılığından dolayı işletme yetkililerine teşekkür ederek, “Covid19 virüsü ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımıza destek veren ilçemizdeki firmamıza bu zorlu süreçte gösterdikleri sağduyudan dolayı hastanemiz ve tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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