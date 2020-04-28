Adıyaman Tabip Odası Başkanı hayatını kaybetti

Bir dönem Adıyaman Sağlık Müdürü olarak görev yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Necip Gürlevik hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın eski Belediye Başkanlarından Miktat Harıkcı’nın (Gürlevik) oğlu olan Mehmet Necip Gürlevik, 19921997 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. 20062010 Adıyaman Tabip Odası Başkanlığını yapan Gürlevik, 2016 yılında tekrar Tabip Odası Başkanı seçildi. Adıyaman Tabip Odası Başkanlığını 4 yıldan beri yürüten Gürlevik, bir süre İstanbul’da kanser tedavisi gördükten sonra geçtiğimiz günlerde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

Mehmet Necip Gürlevik, hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybetti. Gürlevik’i, yakınları ve meslektaşları tarafından morgdan alarak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlığa defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.