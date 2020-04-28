TÜFAD, evde spora teşvik ediyor

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Adıyaman şubesi üyeleri ve kurum müdürlerine evde spor yapmaları için spor paketi hediye etti.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ‘evde kal’ çağrısı nedeniyle spor yapamayan TÜFAD Adıyaman Şubesi üyelerine spor paketi hediye edildi. Dernek tarafından ayrıca kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine de malzeme hediye edildi.

TÜFAD Başkanı Yılmaz Aslan, “Zor günler yaşadığımız bu dönemde birlik beraberliğin ve birlikte hareketin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızın Covid19 sebebi ile evlerine kapandığı bu dönemde, ülkemizde sosyal dayanışma ve paylaşmanın hakim olduğunu her zamanki gibi görmekteyiz. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanya ile beraber, ekonomik gücü iyi olan vatandaşların yoksullara nakti ve ayni yardımlarını sıklıkla gördük. Bu pandemi sürecinde evde kalmanın, beslenmenin ve hijyenin önemi sık sık dile geldi ve uygulandı.

Bu alınan önlemlerin yanında Covid19 ile mücadelede evde egzersizin ve hareketli olmanın da çok önem arz ettiğini görüyoruz. Evde yapacağımız egzersizlerle fiziksek fizyolojik ve zihinsel anlamda kendimizi çok daha iyi hissedeceğimiz bilinmektedir. Bu doğrulardan hareketle Adıyaman TÜFAD Şubesi olarak bizde evde kalıp kurallara uyan dernek üyelerimizin hareketsiz kalmamaları adına ‘Evde kal hareketsiz kalma’ sloganımızla bir spor paketi ile üyelerimize ulaşıyoruz. Bu spor paketi ile hem farkındalık oluşturmak hem de insanlar da spor bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. Üyelerimize spor materyalleri ile beraber bir egzersiz çizelgesi hazırlayarak üyelerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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