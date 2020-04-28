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Koronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi

DHA

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve burun akıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Adıyaman'da dünyaya gelen erkek bebek, anne ve babası tarafından 3 gün sonra burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle yeniden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bebek tedaviye alındı. Henüz adı konulmamış olan bebeğin, anne ve babasının testi ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna katılan doktor ve sağlık...

Koronavirüs tedavisi tamamlanan bebek, alkışlarla taburcu edildi

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 17 gün önce dünyaya gelen ve burun akıntısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.<br>Adıyaman'da dünyaya gelen erkek bebek, anne ve babası tarafından 3 gün sonra burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle yeniden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bebek tedaviye alındı. Henüz adı konulmamış olan bebeğin, anne ve babasının testi ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna katılan doktor ve sağlık personellerinin de yapılan testleri negatif çıktı. Hastanede tedavisine başlanan bebek, 14 gün süren tedavisi ve yeni testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Anne ve babasına teslim edilen bebeğin 14 gün süreyle de evde karantinada kalacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-04-28 16:27:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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